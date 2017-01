Fischerei

Wenig Kontrollen der Fischer auf Nord- und Ostsee

Die Fischer an Nord- und Ostsee müssen offenbar wenig Sorgen vor einer Kontrolle ihrer Fangmengen haben. "Der prozentuale Anteil der kontrollierten Fangfahrten lag in der Nordsee im laufenden Jahr 2016 bei 2,2 Prozent und in der Ostsee bei 6,5 Prozent", antwortete die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Agrarpolitikerin Kirsten Tackmann.