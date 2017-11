Der Schriftzug «Stop» ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen. © Jens Büttner/Archiv

Weltkriegsbombe in Stolzenau entschärft

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nacht zum Dienstag in Stolzenau (Landkreis Nienburg/Weser) entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Anwohner kurz vor Mitternacht zurück in ihre evakuierten Häuser.