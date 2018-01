In Minden wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. © Stadt Minden

Notfälle

Weltkriegsbombe in Minden in der Nacht entschärft

Eine in Minden entdeckte tonnenschwere Weltkriegsbombe ist in der Nacht auf Donnerstag entschärft worden. Alle ausquartierten Bewohner konnten ab 1.30 Uhr in ihre Wohnungen zurück, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte.