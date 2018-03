Notfälle

Weltkriegs-Granate in Neubaugebiet entdeckt

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag in einem Neubaugebiet in der Gemeinde Saterland (Kreis Cloppenburg) entdeckt worden. Der Sprengkörper sei bei Erdarbeiten gefunden und danach vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entsorgt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.