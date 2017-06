Marode Wände sind im Schloss zu sehen. © Peter Steffen

Denkmäler

Welfenschloss Herzberg wird für 20 Millionen Euro saniert

Das vom Verfall bedrohte größte Fachwerkschloss Niedersachsens wird saniert. Die Arbeiten an dem rund 500 Jahre alten Welfenschloss in Herzberg am Harz werden voraussichtlich mehrere Jahre dauern und mindestens 20 Millionen Euro kosten.