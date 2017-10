Welfen-Hochzeit und Luther auf Hannover-Adventskalender

Brauchtum

Die Welfen-Hochzeit, der Wiederaufstieg von Hannover 96 sowie das Lutherjahr sind diesmal Themen auf dem Adventskalender der Landeshauptstadt. Ernst August junior und seine Braut tummeln sich allerdings nicht unter den rund 40 prominenten Figuren.

Hannover. Das Paar versteckt sich und entschwindet in der historischen Welfen-Kutsche mit der Aufschrift "Just married". Der stets mit Spannung erwartete Schokoladen-Kalender, der am Donnerstag präsentiert wurde, fasst das Jahr in einem Wimmelbild zusammen.

Die 13. Ausgabe zeigt eine Weihnachtsmarkt-Szene vor dem schneebedeckten Neuen Rathaus. Ein Verkäufer des Straßenmagazins "Asphalt" unterhält sich mit Reformationsbotschafterin und Ex-Landesbischöfin Margot Käßmann sowie Martin Luther persönlich. Zehn Cent jedes verkauften Kalenders gehen an eine Wohnung für kranke Obdachlose des Diakonischen Werkes. Der Kalender mit einer Auflage von 23 000 Stück ist von diesem Freitag an erhältlich.

Erstmals hat Verleger Klaus Lange Comedian Martin Jürgensmann alias "Schlüssel-Schorse" gewonnen, der auf dem Wimmelbild seinen Bulli am Weihnachtsmarkt parkt. Auch der Mannschaftsbus mit der jubelnden Aufsteiger-Mannschaft der "Roten" fährt vor. Der 1925 hingerichtete Serienmörder Fritz Haarmann mischt sich ebenso wieder unter die bekannten Gesichter Hannovers. Diesmal schleicht er mit erhobenem Hackebeil ums Rathaus.

