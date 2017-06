Bahn

Nach Oberleitungsschäden auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen bleibt der Zugverkehr bis voraussichtlich Freitagabend eingeschränkt. Ein Gleis sei wieder frei, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Hannover. IC-Züge können daher planmäßig fahren, für ICE-Züge gilt das allerdings nicht. Sie enden und beginnen teilweise in Hannover. Die Regionalbahnen RE1 und RE8 fahren mit zusätzlichen Stopps an allen Stationen zwischen Nienburg und Hannover. Die S-Bahnen der Linie S2 entfallen komplett. Bei einem Sturm waren in der Nacht zu Donnerstag Bäume auf die Oberleitungen gefallen und hatten diese beschädigt.

dpa