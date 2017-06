Der Chef der EWE Netz AG, Torsten Maus. © Ingo Wagner/Archiv

Unternehmen

Weiterer EWE-Vorstandskandidat hat Rückzug angetreten

Nach Timo Poppe hat ein weiterer Kandidat für einen der drei vakanten Vorstandsposten beim Energieversorger EWE den Rückzug angetreten. Der Chef der EWE Netz AG, Torsten Maus, machte am Montag in einer Stellungnahme klar, dass er "in dieser Situation nicht für eine Aufgabe im Vorstand der EWE AG zur Verfügung stehe".