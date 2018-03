Weitere Leiche im Mordfall in Hille entdeckt

Kriminalität

Im Mordfall in Hille hat die Polizei am Mittwoch auf dem Grundstück des Tatverdächtigen eine weitere Leiche entdeckt. Der Leichnam sei etwa einen Meter tief im Waldboden vergraben gewesen, teilte die Bielefelder Polizei mit.

Hille. Die Identität des Toten werde vermutlich erst nach einer Obduktion zweifelsfrei feststehen. Ein 51-Jähriger hatte am Dienstag gestanden, einen 30 Jahre alten Mann aus Stadthagen getötet zu haben. Die Leiche des Mannes war auf einem Gehöft in Hille gefunden worden. Auch der Besitzer des Gehöfts und ein weiterer Senior aus dem direkten Umfeld des in Untersuchungshaft sitzenden 51-Jährigen werden seitdem gesucht.

dpa