Wirtschaft

Offenbar hat das Wirtschaftsministerium auch einen Radiosender bevorzugt.© dpa

Weitere Auftragsvergabe im Wirtschaftsministerium manipuliert?

Die Bevorzugung einer Agentur bei einer Auftragsvergabe im Wirtschaftsministerium ist am Mittwoch Thema im Landtag. Doch offenbar liegen Hinweisen vor, die in auf ein ähnlich problematisches Verhalten in einem anderen Fall schließen lassen.