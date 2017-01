Kriminalität

Ein Jahr nach Start der öffentlichen Fahndung nach drei ehemaligen RAF-Terroristen wegen einer brutalen Überfallserie in Norddeutschland fehlt von den Gesuchten weiter jede Spur.

Hannover. "Wir arbeiten nach wie vor mit Hochdruck daran. Es gibt nach wie vor Hinweise, aber keine heiße Spur", sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen, Frank Federau.

Die Fahnder lasten den Ex-Mitgliedern der Roten Armee Fraktion, Burkhard Garweg (48), Daniela Klette (58) und Ernst-Volker Staub (62) seit 2011 neun Raubüberfälle an. Acht davon geschahen in Niedersachsen, einer in Schleswig-Holstein. Wie viele es tatsächlich sind, werde weiter untersucht, sagte der zuständige Verdener Staatsanwalt Lutz Gaebel. Der Verdacht, die drei könnten auch hinter einem Überfall Ende November in Salzwedel in Sachsen-Anhalt stecken, bestätigte sich bisher nicht.

Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher, dass es dem Trio bloß noch um die Altersvorsorge zum Überleben im Untergrund geht. Seit rund 25 Jahren ist der Aufenthaltsort der drei unbekannt. Vor der erneuten Fahndung war dem Trio zuletzt anhand von DNA-Spuren ein Geldtransporter-Überfall 1999 in Duisburg zugeordnet worden.

dpa