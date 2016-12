Hochschulen

Zwei Monate nach Semesterstart suchen immer noch viele Studenten eine Wohnung. "Wir haben jetzt noch eine große Nachfrage nach Wohnraum", sagte Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover.

Hannover. Auf der Warteliste standen zum 30. November noch knapp 1600 Studenten. Bei einer Wohnraumkampagne waren Privatvermieter in Hannover angesprochen worden, 108 ausländische Studierende wurden so untergebracht. In Göttingen hatte das Studentenwerk ein Bettenkontingent in einem Hotel angemietet. Für fünf Euro pro Nacht konnten Studierende dort übernachten. "57 Studierende haben das Angebot genutzt, es gab 1042 Übernachtungen", sagte Anett Reyer-Günther vom Studentenwerk Göttingen.

In den beiden kommenden Jahren sollen neue Studentenwohnheime gefördert werden. 3,5 Millionen Euro stehen landesweit pro Jahr für 2017 und 2018 zur Verfügung. In Hannover sollen zwei Wohnheime mit 70 und 130 Plätzen entstehen, in Göttingen wird Ende 2017 mit dem Bau eines neuen Wohnheims mit 200 Einzelappartements begonnen.

