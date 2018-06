Viele Grundschüler und Kindergartenkinder in Niedersachsen werden auch im kommenden Schuljahr kostenlos frisches Obst, Gemüse und Milch erhalten. 800 Schulen und 400 Kindertagesstätten werden von diesem Sommer bis zum Sommer 2019 an dem EU-Schulprogramm teilnehmen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit.