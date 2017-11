Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil mit Journalisten. © Peter Steffen/Archiv

Parteien

Weil zuversichtlich vor Parteitag zum Koalitionsvertrag

Niedersachsens SPD-Vorsitzender Stephan Weil geht zuversichtlich in den SPD-Landesparteitag zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag mit der CDU. "Unterm Strich wird die Partei - so hoffe ich - anerkennen, dass diese Vereinbarung an vielen Stellen eine deutliche sozialdemokratische Handschrift trägt", sagte Weil am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.