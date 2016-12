Gesellschaft

Die digitale Revolution in der Wirtschaft ist nach Meinung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine gewaltige Chance. Aber sie bringe aber auch Herausforderungen mit sich.

Wolfsburg. "Wir brauchen deshalb ein Arbeitsrecht 4.0", sagte Weil am Dienstag in der VW-Autostadt in Wolfsburg. Er warnte etwa vor der Entgrenzung der Arbeit, indem Arbeitnehmer vollständig verfügbar seien. In Wolfsburg diskutierte ein hochrangig besetztes Podium über den Wert der Arbeit. Veranstalter der Diskussion war die Evangelische Landeskirche Hannovers. Teilnehmer waren neben Weil der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, VW-Chef Matthias Müller, Erzbischof Thabo Makgoba aus Südafrika und die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Allmendinger.

dpa