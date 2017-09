Weil wirft Niedersachsen-CDU Spaltung der Gesellschaft vor

Parteien

Der niedersächsische SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil hat dem CDU-Landesverband vorgeworfen, die Gesellschaft zu spalten. Ganze Tagesordnungen der Landtagssitzungen seien gespickt gewesen mit dem Schüren von Ängsten gegenüber Ausländern und Flüchtlingen, sagte Weil am Sonntag auf dem SPD-Landesparteitag in Hannover.

Hannover. "Im Zweifel beteiligt sich die Union eher an der Spaltung als an dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft", so Weil.

Gleichzeitig lasse der Bund Länder und Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen weitgehend alleine. Aus dem Satz "Wir schaffen das" sei längst ein müdes "Ihr schafft das schon" geworden, sagte Weil in Anspielung auf ein Zitat von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Bei dem Parteitag in Hannover wollen die Delegierten über ihr Wahlprogramm und ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 15. Oktober abstimmen. Weil kandidiert für den Spitzenplatz.

