Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an der Urne. © Hauke-Christian Dittrich

Wahlen

Weil will auch mit nur einer Stimme Mehrheit regieren

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will Rot-Grün auch bei nur einer Stimme Mehrheit fortsetzen. "Wenn ich die Chance habe, dann werde ich sie auch nutzen", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD.