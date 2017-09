Weil will Gesetz für Personaluntergrenzen in Krankenhäusern

Pflegeberufe

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will gesetzlich gegen den Personalmangel in Krankenhäusern vorgehen und entsprechende Untergrenzen festschreiben.

Hannover. Das kündigte er am Dienstagabend in Hannover an. "Für die Beschäftigten ist die Belastungsgrenze längst überschritten", sagte Weil laut Mitteilung des SPD-Landesverbandes. Gesetzliche Vorgaben zur Personalmindestausstattung seien erforderlich.

Solange es auf Bundesebene keine Regelung dafür gebe, werde die Landesregierung ihre Möglichkeiten nutzen, und sich für die Finanzierung über die Krankenversicherung stark machen. Arbeit im Krankenhaus müsse wieder Freude machen, wurde Weil weiter zitiert. "Das reduziert den Krankenstand, mindert den Fachkräftemangel und kommt den Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen zu Gute."

Auch im Bundestagswahlkampf war der Fachkräftemangel in der Pflege ein Thema. Etwa in der ARD-Wahlarena Mitte September hatte ein junger Krankenpfleger Angela Merkel gefragt, was sie konkret gegen den Pflegenotstand tun wolle.

dpa