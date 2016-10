Ministerpräsident Stephan Weil (r) und Innenminister Boris Pistorius. © Holger Hollemann/Archiv

Weil und Pistorius starten zweiten Teil ihrer Amerika-Reise

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und sein Innenminister Boris Pistorius sind zu Teil zwei ihrer Dienstreise in Amerika aufgebrochen. Die beiden SPD-Politiker und ihre rund 50-köpfige Delegation flogen am Dienstag (Ortszeit) von Mexiko-Stadt weiter nach San Francisco und landeten dort am Mittwochmorgen deutscher Zeit.