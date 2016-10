Ministerpräsident Weil und Innenminister Pistorius (beide SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Politik

Weil und Pistorius starten Programm in Mexiko

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und sein Innenminister Boris Pistorius nehmen am Montag in Mexiko erste Etappen ihrer Amerika-Reise in Angriff. Für Weil und die rund 50-köpfige Delegation stehen Besuche bei der Pyramide von Cholula und im Volkswagen-Werk in Puebla auf dem Programm.