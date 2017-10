Weil und Althusmann liefern sich Fernsehduell im NDR

Wahlen

Wahlkampf live im TV: Vor der Niedersachsen-Wahl am kommenden Sonntag liefern sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU, Ministerpräsident Stephan Weil und Bernd Althusmann ihr einziges Fernsehduell.

Hannover. Am Dienstag (21.00 Uhr) haben sie eine Stunde und fünfzehn Minuten Zeit, vor den laufenden NDR-Kameras für sich zu werben. Für den CDU-Herausforderer Bernd Althusmann ist es das erste TV-Duell in seiner politischen Karriere. Weil debattierte bereits live vor der Landtagswahl 2013 - als Herausforderer des damaligen Ministerpräsidenten David McAllister (CDU). In Niedersachsen gibt es TV-Duelle vor der Landtagswahl seit 1978. Damals stiegen Gerhard Schröder (SPD) und Christian Wulff (CDU) in den Ring.

dpa