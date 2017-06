Regierung

Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat sich in der Affäre um unrechtmäßig vergebene Aufträge hinter seinen Wirtschaftsminister Olaf Lies (beide SPD) gestellt.

Berlin. Sein Verhältnis zu Lies sei "völlig ungetrübt und unbeeinträchtigt", sagte Weil am Montag vor dem Sommerfest der niedersächsischen Landesregierung in Berlin. Im Wirtschaftsministerium hatte es Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibung und der Vergabe von Aufträgen an externe Dienstleister gegeben. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium ist daraufhin bereits ersetzt worden, ein Untersuchungsausschuss im Landtag untersucht nun die Vergabepraxis der Landesregierung. Weil lobte seinen Wirtschaftsminister für dessen Krisenmanagement: "Ein Minister, der es genau richtig macht, und dabei unterstützen wir ihn auch voll und ganz."

dpa