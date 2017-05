Parteitag

Weil stimmt Niedersachsens SPD auf Wahlkampf ein

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Partei auf die kommenden Monate des Wahlkampfs eingestimmt. "Dies wird eine Zeit, wo die SPD ihre Kräfte bündeln muss. Wir alle sind motiviert bis in die Fußspitzen", sagte Weil am Samstag in Hameln zum Auftakt des Parteitags der niedersächsischen SPD.