Stephan Weil (SPD). Foto: Christian Charisius/Archiv

Weil sieht "gewisses Gewicht" in Bundes-SPD

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht für sich nach dem Wahlsieg weiter eine gewichtige Rolle in der Bundes-SPD. "Meine Stimme hatte in der Bundes-SPD immer schon ein gewisses Gewicht, das wird wohl so bleiben", sagte der Chef des Landes-SPD der "Neuen Presse" (Montag).