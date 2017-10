Weil schließt in TV-Duell große Koalition nicht aus

Wahlen

Fünf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat SPD-Ministerpräsident Stephan Weil eine große Koalition als unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen bezeichnet.

Hannover. In einem TV-Duell mit dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann wies er am Dienstagabend darauf hin, dass die CDU in vier Jahren Opposition einen sehr konfrontativen Kurs gefahren habe. Wörtlich meinte Weil im NDR daher auf die Frage nach einer großen Koalition: "Das ist nicht einfach, sehr unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen."

Althusmann dagegen betonte, dass er sich einen Schulterschluss der CDU mit den Grünen nur mit Vertretern einer gemäßigten Linie vorstellen könnte. Er betonte mit Blick auf Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne): "Landwirtschaftsminister Meyer würde unter einer CDU-geführten Landesregierung auf jeden Fall kein Landwirtschaftsminister sein, darauf würde ich Wert legen."

dpa