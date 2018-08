Wegen des heißen Wetters sitzen in Lohne derzeit etwa 2500 Haushalte in den Abendstunden auf dem Trockenen. Weil der Druck wegen des erhöhten Wasserverbrauchs nicht ausreichend sei, könnten die Einwohner von höher gelegenen Ortsteilen zum Teil nicht mehr mit Wasser versorgt werden, sagte am Donnerstag der Sprecher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes OOWV, Heiko Poppen, zu einem entsprechenden Bericht der "Oldenburgischen Volkszeitung".