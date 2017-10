Weil offen für Reformationstag als dauerhaften Feiertag

Stephan Weil (SPD) spricht im niedersächsischen Landtag in Hannover. © Michael Kappeler/Archiv

Feiertage

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht einem zusätzlichen Feiertag in Niedersachsen aufgeschlossen gegenüber. "Mich hat die Art und Weise überzeugt, wie die evangelische Kirche das Reformationsjahr begangen hat.

Hannover. Nicht als Feier der Abgrenzung, sondern als bewusster Brückenschlag zu anderen Religionen", schrieb Weil am Montag bei Facebook. "In diesem Sinne kann ich mir den Reformationstag gut als einen Tag des Dialoges zwischen den Religionen vorstellen. Und das wäre auch ein guter Grund für einen Feiertag." Auch der niedersächsische CDU-Landeschef Bernd Althusmann will bei den Gesprächen über eine Regierungsbildung mit der SPD über einen zusätzlichen Feiertag reden.

