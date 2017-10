Johanne Modder (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Wahlen

Weil macht sich für Modder als SPD-Fraktionschefin stark

Niedersachsens SPD-Chef Stephan Weil wünscht sich eine weitere Amtszeit von Johanne Modder als Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. "Sie hat einen wirklich guten Job gemacht in der letzten Legislaturperiode und ich hoffe, dass Sie auch für die Zukunft das Vertrauen der neuen Fraktion bekommt", sagte Weil am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.