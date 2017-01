Parteien

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält Martin Schulz für eine gute Wahl als SPD-Kanzlerkandidat. Schulz verfüge über den unschätzbaren Vorzug, Menschen durch eine klare Haltung und durch seine Leidenschaft zu begeistern, sagte Weil am Dienstag in Hannover.

Hannover. "Das ist es, was die SPD jetzt braucht." Der scheidende Parteivorsitzende Sigmar Gabriel, der auch aus Niedersachsen kommt, habe für die SPD in den vergangenen Jahren eine große Leistung erbracht. "Ich habe großen Respekt vor seinem Rückzug", sagte Weil nach einer Mitteilung des SPD-Landesverbandes. "Es ist gut, dass die Führungsfrage in der SPD jetzt endlich geklärt ist."

