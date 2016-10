Innere Sicherheit

Weil lobt Behörden nach Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wertet den Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz als Beleg für erfolgreiche Gefahrenabwehr. "Für mich ist der Vorgang in Chemnitz in erster Linie ein Beispiel dafür, dass es offenbar unseren Sicherheitsbehörden immer wieder gelingt, rechtzeitig dazwischenzugehen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Hannover.