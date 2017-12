Auto

Weil hält höhere Diesel-Besteuerung für sinnvoll

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält die Vorschläge von VW-Konzernchef Matthias Müller für eine höhere Besteuerung von Dieselsprit für sinnvoll. "In einem mittelfristigen Prozess ist das in der Tat gut denkbar", sagte Weil am Montag in Hannover. Allerdings müsse man auf Sondergruppen Rücksicht nehmen.