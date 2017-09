Weil eröffnet Wahlkampf der Niedersachsen-SPD im Restaurant

Wahlen

Keine große Halle, keine Berliner Polit-Prominenz: In einem kleinen Restaurant im Oberharz geht Niedersachsens Ministerpräsident in den Endspurt zur Landtagswahl. Die jüngste Umfrage stimmt ihn siegessicher.

Bad Harzburg. Über den Tischen hängen Hirschgeweihe, die Wände sind mit Jagdszenen bemalt - und als Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das abgelegene Restaurant im Oberharz betritt, spielt der Keyboarder "Glück auf, der Steiger kommt". Der SPD-Politiker hat sich für den Auftakt seines Landtagswahlkampfes einen ungewöhnlichen Rahmen ausgesucht. Keine große Halle, keine Polit-Prominenz aus Berlin.

Vor den etwa 160 Gästen im Saal erklärt Weil, warum er das so wolle. Großveranstaltungen mit Prominenten seien oft für die Wähler gar nicht interessant. "Da kommt von außen einer reingeflogen, dann gibt es ein paar Fragen, und dann merkt man ziemlich schnell, wie die Gesichter lang werden." Also macht er seinen Wahlkampf erstmal im kleinen, persönlichen Format. Die Bürger sollen ihre Fragen auf Bierdeckel schreiben, Weil antwortet.

SPD-Chef Martin Schulz wird Weil erst später im Wahlkampf unterstützen. Am 4. Oktober kommt Schulz nach Cuxhaven, zwei Tage vor der Landtagswahl am 15. Oktober wird er noch einmal in Hannover sprechen.

Ganz anders läuft der Wahlkampf von Weils CDU-Herausforderer Bernd Althusmann. Gerade war Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihm in Hildesheim - eine große Bühnenshow in einer Halle mit mehreren Tausend Besuchern. In den verbleibenden 16 Tagen bis zur Wahl wird Merkel noch vier Mal in Niedersachsen auftreten.

Bei seinem Bürgergespräch im Harz gibt sich Weil gut gelaunt und optimistisch. Nach der jüngsten Umfrage ist die Zustimmung für die SPD in Niedersachsen gestiegen - anders als das Ergebnis der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl. "Wir sind hauchdünn hinter der CDU, und ich sage euch, wenn es so weitergeht, dann überholen wir die", sagt Weil. Von Wechselstimmung im Land sei nichts zu spüren.

Laut der Umfrage von infratest dimap hat die CDU im Vergleich zu den vor drei Wochen erhobenen Daten zwei Prozentpunkte verloren, die SPD legte um denselben Wert zu. Damit liegt die CDU derzeit mit 35 Prozent nur noch einen Prozentpunkt vor Weils SPD. Drei Koalitionen sind der Umfrage zufolge möglich: eine Große Koalition von CDU und SPD, ein Jamaika-Bündnis (CDU/Grüne/FDP) - oder ein Ampel-Bündnis (SPD/Grüne/FDP), mit dem sich Weil an der Macht halten könnte.

Für die von Weil angestrebte Fortsetzung seines rot-grünen Regierungsbündnisses wird es demnach wohl nicht reichen. Aber das Umfrageergebnis nimmt der Ministerpräsident im Harz mit sichtlicher Genugtuung hin. Einmal mehr erinnert er seine Zuhörer daran, warum am 15. Oktober vorgezogene Neuwahlen nötig sind: Die grüne Landtagsabgeordnete Elke Twesten war im August zur CDU übergelaufen.

"Die CDU hat dazu einen ganz tatkräftigen Beitrag geleistet, sie hat Frau Twesten mit offenen Armen empfangen", sagt Weil. Eine Verdrehung des Wählerwillens sei das, und deshalb müsse die CDU noch ein bisschen nachsitzen, was demokratische Gepflogenheiten angeht. "Am besten fünf Jahre, und am besten in der Opposition", ruft Weil unter Applaus.

dpa