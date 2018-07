Hannover

Die zuletzt in den sozialen Medien entstandene #MeTwo-Bewegung sei dabei aber eine Chance. "Es ist daher sinnvoll", sagte der SPD-Politiker am späten Montagabend vor Journalisten in Hannover, "dass sich über die Netzbewegung jetzt die zu Wort melden, die selbst Opfer sind".

Die Diskussion um Özil sei in hohem Maße heuchlerisch gewesen - man habe sich nach einem sportlichen Desaster auf einen Sündenbock eingeschossen. Özil hatte nach dem schwachen Auftritt der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland seinen Rücktritt aus dem Team erklärt. Zuvor war er wegen Fotos mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten.

Bei der sogenannten "MeTwo"-Kampagne berichteten in den vergangenen Tagen Tausende Menschen auf Twitter unter dem gleichnamigen Hashtag ihre Erfahrungen mit rassistischer Alltags-Diskriminierung. Özil hatte in seiner Rücktrittserklärung Rassismus-Erfahrungen angeprangert und unter anderem kritisiert, Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert.

dpa