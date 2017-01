Stephan Weil und Mirjana Cvjetkovic. © Ole Spata

Parteien

Weil beantwortet bei Facebook live Fragen zu VW und AfD

Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil hat in einem Facebook-Chat seinen Plan zur Einführung kostenloser Kita-Plätze in Niedersachsen erläutert. Bildung dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, sagte Weil am Mittwochabend in dem sozialen Netzwerk.