Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit Martin Schulz. © Julian Stratenschulte

Wahlen

Weil absolviert letzten Wahlkampfauftritt in Hildesheim

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in Hildesheim seinen letzten Wahlkampfauftritt vor der Landtagswahl am Sonntag absolviert. Unterstützung bekam er dabei am Samstag von SPD-Bundeschef Martin Schulz.