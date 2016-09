Parteien

Weil: Zustimmung zu Ceta als Reifezeugnis für die SPD

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Zustimmung des SPD-Konvents zum Ceta-Abkommen als "wichtiges Reifezeugnis" für seine Partei gewertet. "Der Streit, der in der Gesellschaft ausgefochten wird, findet innerhalb der SPD stellvertretend statt", sagte der SPD-Politiker am Montag in Wolfsburg.