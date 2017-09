Weil: Südniedersachsen-Programm Vorbild für andere Regionen

Regierung

Das Südniedersachsen-Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft kann nach Ansicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein Vorbild für andere strukturschwache Regionen sein.

Göttingen. Er werde zunehmend darauf angesprochen, ob ein vergleichbares Programm nicht auch für weitere Landesteile angeschoben werden könne, sagte Weil am Dienstag in Göttingen bei der Vorstellung des Jahresberichts.

In den Kreisen Göttingen, Northeim, Goslar und Holzminden wurden bisher 25 Förderprojekte mit einem Gesamtvolumen von 101 Millionen Euro bewilligt. Dazu zählt etwa das Projekt "Ecobus" für einen computergestützten Nahverkehr mit Kleinbussen. Außerdem wurde der Wissenstransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft gefördert, aber auch ein Gesundheits-Campus mit neuen Ausbildungsgängen für Pflege und Gesundheit. Gelder flossen auch in den großflächigen Ausbau einer schnelleren Internetverbindung.

Die geplanten 100 Millionen Euro Fördersumme seien schon nach zwei von insgesamt sieben Jahren erreicht worden, sagte Weil. Da zahlreiche weitere Projekte beantragt sind, soll die Summe weiter wachsen. Göttingens Landrat Bernhard Reuter (SPD) sagte am Rand der Veranstaltung, er hoffe auf Förderprojekte mit der Gesamtsumme von 500 Millionen Euro.

Die rot-grüne Landesregierung hatte das Programm initiiert, um Südniedersachsen zu stärken, weil die Region besonders unter wachsender Überalterung leidet und viele junge Leute auf der Suche nach einem Job wegziehen. Das Geld für die Projekte kommt zur einen Hälfte aus EU-Töpfen. Die andere Hälfte wird von den Kommunen, dem Land oder dritten Gebern finanziert.

dpa