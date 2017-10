Weil: SPD-Spitze muss der Basis erstmal zuhören

Parteien

Vor Beginn des ersten regionalen Dialogforums der SPD in Hamburg hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil der Parteispitze geraten, ein Ohr für ihre Mitglieder zu haben.

Hannover. Am Anfang des Erneuerungsprozesses der SPD müsse in jedem Fall die Parteibasis das Wort haben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Es ist gut, dass Martin Schulz bei den Dialogveranstaltungen erstmal zuhört."

Das miese Ergebnis der Bundestagswahl sei allen Sozialdemokraten in die Glieder gefahren. Nun stehe die SPD vor schwierigen Denksportaufgaben, so Weil: "Wie kann eine linke Volkspartei unter den gegenwärtigen Bedingungen wieder mehrheitsfähig werden?" Bei den Dialogveranstaltungen würden künftige inhaltliche Schwerpunkte, aber auch neue politsche und strategische Herangehensweisen erörtert. Diesen Dialog müsse die SPD aber auch dezentral mit gesellschaftlichen Kräften und interessierten Bürgern führen, sagte Niedersachsens Regierungschef.

dpa