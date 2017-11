Niedersächsische Polizisten gehen auf der Straße. © Julian Stratenschulte/Archiv

Weil: Noch im kommenden Jahr Mittel für 750 neue Polizisten

Niedersachsens neue Landesregierung will bereits im Nachtragshaushalt 2018 die Mittel für die ersten 750 zusätzlichen Stellen bei der Polizei bereitstellen. Dies sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch in Hannover.