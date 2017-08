Der niedersächsische Ministerpräsident, Stephan Weil (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Weil: Kein Problem in Doppelrolle

Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil (SPD) will trotz aller Kritik an seiner Doppelrolle festhalten. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Montag) antwortete er auf die Frage, ob es nicht Zeit sei, die Mandate zu trennen: "Nein, ich sehe keinen Interessenkonflikt.