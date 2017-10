Wahlen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält eine Jamaika-Koalition unter Führung der zweitplatzierten CDU mit FDP und Grünen in seinem Land für undenkbar.

Berlin. "Das halte ich in Niedersachsen für sehr ausgeschlossen", sagte Weil am Montagmorgen im ARD-Morgenmagazin. "Es gab so eindeutige Aussagen wirklich von allen Beteiligten. So weit reicht meine Fantasie nicht."

Zur Absage der niedersächsischen FDP an eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen sagte Weil, er wolle den Gesprächen nicht vorgreifen. "Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen." Rein rechnerisch wäre auch eine große Koalition aus SPD und CDU denkbar. "Beides ist in Niedersachsen nicht so ganz einfach", sagte Weil. Er bedauerte, dass die Mehrheiten nicht zur Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Regierung reichen. "Das wäre eigentlich die Konstellation gewesen, mit der ich am liebsten weitergemacht hätte."

dpa