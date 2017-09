Stephan Weil (SPD). Foto: Peter Steffen/Archiv

Wahlen

Weil: Große Koalition steht im Land "nicht zur Debatte"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält eine Koalition seiner SPD mit der CDU nach der Landtagswahl in Niedersachsen für unwahrscheinlich. "Das Verhältnis zwischen SPD und CDU in Niedersachsen ist einigermaßen belastet", sagte Weil am Montag der Deutschen Presse-Agentur.