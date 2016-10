"First Step" bietet Informationsmaterial für Flüchtlingen. © Holger Hollemann/Archiv

Flüchtlinge

Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt dürfte nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil länger dauern als bisher erhofft.

Hannover. Ein Zeitraum von sechs Jahren sei durchaus realistisch. "Es ist deutlich erkennbar, dass die Integration in den Arbeitsmarkt mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als man vielleicht vor einem Jahr noch geglaubt hat; in vielen Fällen muss man wohl mit sechs Jahren rechnen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

