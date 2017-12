Wetter

Weihnachtstage in Niedersachsen weiter stürmisch

Auch am zweiten Weihnachtstag rechnen Meteorologen mit stürmischem Wind. Vor allem an der Nordsee seien schwere Sturmböen zu erwarten, die auch Orkanstärke erreichen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte.