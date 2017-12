Weihnachtspostamt in Himmelpforten nimmt Arbeit auf

Brauchtum

Die irdischen Helfer im Weihnachtspostamt Himmelpforten antworten seit Freitag wieder auf Briefe mit Wünschen und Grüßen von Kindern. Ein 22-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen rund um den pensionierten Postbeamten Wolfgang Dipper verschickt aus dem Kreis Stade weihnachtliche Post in die ganze Welt.

Himmelpforten. Vor dem offiziellen Start stapelten sich bereits über 4000 Briefe in der mit Tannenbaum, Sternenhimmel und Kerzen geschmückten Schreibstube in Himmelpforten. Post kommt dort das ganze Jahr über an. "Eigentlich reißt das nie so richtig ab", sagt Dipper. Im vergangenen Jahr beantwortete sein Team in der Adventszeit knapp 34 000 Briefe. Viel Post kommt aus dem asiatischen Raum.

Von den sieben Weihnachtspostfilialen in Deutschland liegen drei in Niedersachsen. In Hildesheim-Himmelsthür ging das Weihnachtspostamt bereits vor einer Woche an den Start, in Nikolausdorf im Landkreis Cloppenburg sind 20 Ehrenamtliche seit Montag aktiv. Dort trafen schon 2000 Briefe ein. "Einige Kinder schneiden aus dem Prospekt ihre Wünsche samt Preisangabe aus", erzählt "Nikolaus" Hubert Weddehage. "Andere malen tolle Bilder." Der 63-Jährige ist der dienstälteste Helfer des Weihnachtsmannes: Seit 1970 leitet er die Schreibstube in Nikolausdorf.

dpa