Eine Glühweintasse mit einem Fehler im Schriftzug «Weihnachtsmarkt». © Klaus Ortgies

Brauchtum

Weihnachtsmarkttasse: Druckfehler sorgt für große Nachfrage

Ein Druckfehler sorgt für große Nachfrage nach einem Glühweinbecher auf dem Weihnachtsmarkt in Leer. Statt "Weihnachtsmarkt" steht "Weihnachtsmart", ohne "k", auf der Pfandtasse, die die Schausteller in der ostfriesischen Stadt an ihre Kunden ausgeben.