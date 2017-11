Weihnachtsmannschulung: Handy und Billigkostüm sind tabu

Brauchtum

Was sollte ein Weihnachtsmann tun, wenn ein Kind Angst vor ihm hat? Antworten zu Fragen wie dieser möchten 27 Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen, Nikoläuse und Christkinder kennen.

Celle. Dafür kamen sie am Samstag aus ganz Europa nach Celle in Niedersachsen, um vom erfahrenen Weihnachtsmann Willi Dahmen (65) in einem Workshop zu lernen und in Rollenspielen Situationen auszuprobieren. Dahmen ist seit Jahrzehnten als Miet-Weihnachtsmann im Einsatz.

"Als Weihnachtsmann muss man weder alt noch dick sein, sondern nur alt und dick aussehen", sagt Dahmen. Im Seminar erläutert er auch, dass man im Kostüm weder trinken, telefonieren noch rauchen dürfe. Und: "Billige 10-Euro-Kostüme aus dem Supermarkt überzeugen kein Kind." Seine Kostüme kosteten zwischen 800 und 1000 Euro.

Der jüngste Weihnachtsmann im Kurs war Otto Schmidt (22) aus Soltau.

dpa