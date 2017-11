Feste

Lichterglanz, Glühwein und gebrannte Mandeln: Im Nordwesten eröffnen jetzt die Weihnachtsmärkte. In Bremen, Wolfsburg, Lüneburg und Emden können Besucher seit Montag Leckereien und Handwerkskunst an den festlich erleuchteten Ständen kaufen.

Bremen. In diesem Jahr ist in der Bremer Innenstadt auch erstmals eine Eisbahn aufgebaut. In Oldenburg starten die Weihnachtsmärkte am Dienstag, in Hannover und Braunschweig am Mittwoch. In Osnabrück laden bereits seit vergangenem Freitag mehr als 100 Buden vor historischer Kulisse zum weihnachtlichen Vorglühen.

dpa