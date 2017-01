Ein Feuerwehrmann. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Weihnachtsbaumkerzen setzen Haus in Brand: Drei Verletzte

Wachskerzen an einem Weihnachtsbaum haben in Nienburg einen Wohnhausbrand mit drei Verletzten ausgelöst. Zwei Bewohner und eine Besucherin kamen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit.