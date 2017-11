Die Polizei wurde zu einem Unfall mit einem Weihnachtsbaum gerufen. © Jens Wolf/Archiv

Unfälle

Weihnachtsbaum fällt auf Auto: Fahrer schwer verletzt

Ein 14 Meter hoher Weihnachtsbaum ist in Vechta auf ein Auto gefallen und hat dabei den 65 Jahre alten Fahrer schwer verletzt. Die Tanne war in einem Verkehrskreisel aufgestellt, der zu einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrums gehört, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.